La star de WestWorld portait une robe noire et blanche ornée de cristaux de Christian Siriano digne d'une reine. Biel, elle, portait une robe de bal moderne blanche à la fois élégante et originale.

La star de This Is Us — et la maman télé préférée de tous — Mandy Moore, ressemblait à une déesse de cuivre en Rodarte sur mesure, on s'incline. L'actrice de Stranger Things Natalia Dyer portait aussi une robe dorée et son look pailleté était digne d'une fashionista.

Une autre star de Stranger Things a attiré notre attention avec son choix de tenue pour le tapis rouge à la fois délicat et féminin... Millie Bobby Brown. La jeune star était superbe dans une robe rose pâle à l'imprimé bulles sympa et amusant.

Keri Russell avait choisi un ensemble plus avant-gardiste — avec une jupe courte en plumes — de Zuhair Murad et a prouvé une fois de plus qu'elle était une ninja du tapis rouge. La star d'American Horror Story : Cult Sarah Paulson portait aussi une robe à plumes noire magnifique.