Beyoncé a reçu des nominations pour l'Artiste féminine et la Tournée de 2018 pour On The Run II avec son mari Jay-Z . Les Swifties seront heureux d'apprendre que Taylor Swift a aussi reçu une double nomination pour l'Artiste féminine et sa tournée Reputation aux People's Choice Awards de cette année.

Les nominations aux People's Choice Awards 2018 ont été annoncées hier et on ne peut pas s'empêcher de chanter sur les hits des artistes féminines nominées.

Larry Busacca/PW18/Getty Images for Parkwood Entertainment Beyoncé The Female Artist of 2018

Michael Loccisano/Getty Images for MTV Cardi B The Female Artist of 2018 The Album of 2018 for Invasion of Privacy

Marcus Ingram/Getty Images for iHeart Camila Cabello The Female Artist of 2018 The Album of 2018 for Camila

Michele Crowe/CBS SZA The Female Artist of 2018

EDMOND SADAKA EDMOND/SIPA/REX/Shutterstock Katy Perry The Concert Tour of 2018 for Witness Tour

MediaPunch / BACKGRID Jennifer Lopez The Female Artist of 2018

John Shearer/Getty Images for Tennessee Department of Tourist Development Kelsea Ballerini The Country Artist of 2018

Kevin Mazur/Getty Images for Spotify Carrie Underwood The Country Artist of 2018

Wes and Alex for iHeartRadio Becky G The Latin Artist of 2018

Frederick M. Brown/Getty Images Shakira The Latin Artist of 2018

Timothy Hiatt/Getty Images Natti Natasha The Latin Artist of 2018

MediaPunch/REX/Shutterstock Britney Spears The Concert Tour of 2018 for Piece of Me Tour

