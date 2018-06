Horvitz apporte un large éventail de connaissances aux People's Choice Awards puisqu'il a réalisé la cérémonie annuelle des Oscars 12 fois (ce qui représente un chiffre record) et les Emmys 17 fois. Ses accomplissements ne s'arrêtent pas là puisqu'il a remporté 21 nominations et un total de sept Emmys dans sa carrière.

"Ce qui me plaît dans les People's Choice Awards, c'est la façon dont ils ont acquis de l'importance et de l'intérêt au fil des années", a dit Horvitz plus tôt dans la journée. "Le public n'a jamais eu autant l'occasion d'exprimer son opinion, et cette cérémonie exceptionnelle, qui diffère des autres cérémonies notables de ce genre, lui confère la possibilité de choisir ses artistes, films, séries et chansons préférés, et il en ressort une soirée passionnante en direct."

Il s'agit de la seule cérémonie de récompenses par le peuple, pour le peuple, et, puisque cette dernière sera désormais diffusée sur E!, les fans peuvent s'attendre à ce qu'elle leur donne encore la parole, mais avec une petite touche propre à la chaîne.

Lors de son retour en novembre, la cérémonie remodelée se tiendra à Santa Monica, en Californie, et sera diffusée à travers le monde sur les 17 chaînes internationales d'E!, qui sont visibles dans 153 pays et dans 24 langues, ce qui en fait au sens propre du terme la cérémonie de récompenses du public.

Les People's Choice Awards étaient auparavant diffusés sur CBS et en 2017, Ellen DeGeneres est devenue la personnalité la plus récompensée de toute l'histoire de l'émission. Qui remportera les premiers prix de chaque catégorie cette année ? L'avenir nous le dira et seul le public décidera !

Ne manquez pas la 44e édition des People's Choice Awards et sa toute première diffusion sur E! cet automne.