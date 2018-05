On a adoré les tenues du gala du Met de ces stars, mais leurs ensembles d'after étaient fun, torrides et originaux. Comment choisir notre tenue préférée ? Eh bien, on va vous laisser l'honneur de le faire.

Rihanna a fait tourner les têtes dès qu'elle est arrivée au gala du Met. Elle ressemblait à un pape couvert de diamants, et sa tenue nous laisse encore bouche bée. Pour sortir faire la fête, elle a mis un tailleur pantalon à paillettes bleu transparent, et on ne sait pas quelle tenue on adore le plus.

Lundi soir, les stars sont sorties pour la plus grande soirée de la mode, et les tenues des after étaient tout aussi éblouissantes. Jennifer Lopez était superbe sur le tapis rouge et aux after dans des robes similaires avec du noir, du rouge, du bleu et des notes d'or. Gigi Hadid , elle, ressemblait à une fée sur le tapis rouge, et s'est ensuite transformée en princesse punk rock rose dans un tailleur pantalon fabuleux.

