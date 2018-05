On ne mentira pas : on retient notre souffle toute l'année pour voir Taylor Swift déambuler sur ce tapis rouge. Ça semble être assez sérieux entre elle et Joe Alwyn , alors ce sera peut-être l'évènement de leur première apparition publique en couple. On l'espère !

Dans le doute, on se tourne vers Blake Lively et Ryan Reynolds , non seulement le couple idéal, mais aussi une véritable incarnation de style. Ils ont de la concurrence avec le roi du football américain, Tom Brady , et sa femme top-modèle, Gisele Bündchen . Et n'oublions pas le power couple par excellence, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez , qui ressemblent à des mannequins où qu'ils aillent ensemble.

Au fil des années, il y a eu des duos très élégants qui ont fait tourner les têtes ensemble au Met, et on s'incline devant leur sens du style... et leurs histoires d'amour hollywoodiennes. Pour commencer, Beyoncé et Jay-Z sont superbes, où qu'ils aillent, alors croisons les doigts pour qu'ils nous donnent encore plus de style et d'audace sur le tapis rouge du gala du Met cette année.

Comme les fans de mode le savent, le gala du Met est la soirée la plus glamour de l'année. Ce sont en gros les Oscars de la mode. Chaque année, on regarde pour voir Kendall Jenner , Rihanna , Emma Stone , Beyoncé et bien d'autres, mais qu'en est-il des couples de stars ?

