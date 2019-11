Félicitations à l'Incroyable famille Kardashian !

La série vient de remporter le prix de l'émission de télé-réalité de 2019 aux People's Choice Awards E! 2019 !

Pour remporter ce prix, la série a battu d'autres séries très appréciées telles que Love & Hip Hop: Atlanta, The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of Beverly Hills, Queer Eye, Bachelor in Paradise, Vanderpump Rules, et Jersey Shore: Family Vacation.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian et Kris Jenner étaient là pour accepter le prix de la part de toute l'équipe de l'Incroyable famille Kardashian, et monter sur scène dimanche. Durant leur discours, Kim a remercié les fans d'avoir été là au fil des ans : "Waouh ! Merci beaucoup à tous, ça nous touche beaucoup parce que c'est vous, les fans, qui avez voté pour ça et ça nous tient beaucoup à cœur. Vous êtes là pour nous depuis 18 saisons, on a presque fini la saison 18. Vous nous avez tellement vus évoluer, grandir et nous transformer, personnellement, professionnellement et on est ravis que ça vous amuse toujours, 18 saisons plus tard, alors merci."