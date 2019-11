Le public a parlé et Stranger Things est la série de 2019.

La série dramatique de Netflix a remporté le prix de série de l'année aux People's Choice Awards 2019. Stranger Things était nominée aux côtés de The Big Bang Theory, Game of Thrones, Grey's Anatomy, Riverdale, This Is Us, The Walking Dead et WWE Raw.

Terry Crews, le présentateur d'America's Got Talent, et Jacob Tremblay ont remis le prix aux héros de Stranger Things Caleb McLaughlin et Noah Schnapp.

"Merci à tous. Merci beaucoup aux fans. Ce prix tient à cœur à tous ceux qui travaillent sur cette série", a déclaré McLaughlin sur scène.

"Merci beaucoup à nos co-vedettes, à toute l'équipe, à Netflix, et bien sûr, à Matt et Ross Duffer. On a hâte de vous montrer la saison quatre", a ajouté Schnapp. "Merci !"