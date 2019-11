Pink a reçu le prix de championne du public de 2019 pour plein de bonnes raisons.

"Quand j'étais petite, le surnom de mon père était M. Cause", a déclaré la chanteuse, activiste (avec PETA et UNICEF pour ne citer que quelques causes) et jeune viticultrice, en compagnie de son mari, Carey Hart, et de leurs enfants, Willow et Jameson, à Jason Kennedy dans l'émission Le tapis rouge, live avant la cérémonie. "C'était un rédacteur de lettres. Je défilais avec lui et les autres vétérans à Washington, je lavais des voitures et je préparais des dîners de Thanksgiving pour les SDF. C'est juste important. Je n'aime pas les tyrans, je déteste l'injustice, j'ai une grande gueule et j'ai la peau assez dure pour me battre. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Agissons maintenant."

La star a étayé son discours au cours de la cérémonie après qu'Alex Morgan, un membre de l'équipe américaine championne de la Coupe du monde de football féminin, lui a remis la statuette.

"Dites-moi qu'une personne ne peut pas changer les choses", a dit Pink en défiant le public. "Je suis une clocharde simplette de Doylestown (Pennsylvanie), et j'ai réussi à changer une petite partie de mon monde, et il y a tellement à faire. Je me fous de votre appartenance politique. Ce sont vos enfants qui m'intéressent. Je m'intéresse à la décence, à l'humanité et à la bonté. La bonté est un acte de rébellion. Certains n'ont pas ce que vous avez. Aidez-les à l'obtenir. Cette planète a besoin d'aide. C'est bon d'aider. On se sent fort quand on aide."

"Arrêtez de combattre l'autre et aidez-vous les uns les autres. Réunissez vos amis et changez le monde, put**n."

Vous voyez ? On savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas qui allait le dire.