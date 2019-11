C'est une affaire de famille !

Les célébrités ont mis le paquet aux People's Choice Awards 2019 dimanche soir, à Los Angeles, et elles ont voulu partager cet instant sous les projecteurs avec les personnes qui leur tiennent le plus à cœur. Eh oui, les plus grandes stars hollywoodiennes sont venues avec leurs familles pour assister à cette remise de prix, non seulement Pink, mais aussi Joey King, de The Act, et Asante Blackk, de Dans leur regard.

L'interprète de "Walk Me Home", qui va aussi recevoir le prix de Championne du public, nous a fait fondre quand elle a posé pour les photographes avec ses deux enfants, Willow Sage et Jameson Moon. Bien entendu, son mari, Carey Hart, était aussi à ses côtés. Mais les deux petits chérubins ont volé la vedette à leurs parents avec leurs tenues sympa et amusantes. Willow, plus particulièrement, qui a illuminé le tapis rouge avec sa robe rose, ses rangers et sa peluche licorne, qu'elle portait autour du cou.