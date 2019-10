De plus, Stefani a parlé en exclusivité à E! News de cet honneur (vous pouvez voir les images ci-dessus) : "Franchement, c'est bizarre, c'est dingue ! Ça me fait repenser à mon enfance à Anaheim, quand je feuilletais Vogue et que je me disais : « Oh, ces filles, c'est pas vrai. Je ne pourrai jamais m'offrir ces vêtements alors je vais aller à la friperie et me fabriquer mes propres fringues. » De là à obtenir un prix pour la mode, c'est un peu fou."

Stefani a connu la gloire musicale lorsqu'elle était chanteuse du groupe No Doubt, avant de se lancer dans une carrière solo. Grâce à ses deux aventures musicales, elle a reçu de nombreux prix aux Grammy Awards, MTV Video Music Awards, Billboard Awards et bien d'autres encore, alors la chanteuse est une pointure des tapis rouges depuis longtemps et s'est toujours présentée avec des looks stylés.

La chanteuse aime aussi lancer des modes, en appliquant sa vision créative à plusieurs domaines commerciaux. "Gwen Stefani est une artiste musicale mondialement connue, dont le style unique et l'individualité transcendent le temps", a déclaré Jen Neal, responsable de E! News, Live Events et Lifestyle Digital.