Les E! People's Choice Awards ont pour but de glorifier le meilleur du cinéma, de la télévision, de la musique et de la pop culture. Alors cela ne devrait surprendre personne que Game of Thrones, Ariana Grande et Avengers: Endgame se classent au sommet des nominations aux PCA cette année.

Game of Thrones a beaucoup occupé nos petits écrans cette année, ce qui a valu à la série dramatique de décrocher 8 nominations, plus qu'aucune autre série, aux People's Choice Awards. La série de HBO est nominée dans plusieurs grandes catégories, dont Série de 2019, Série dramatique de 2019 et Série digne d'un marathon de 2019. Les stars de Game of Thrones Kit Harington, Sophie Turner et Maisie Williams n'ont pas été oubliées non plus aux PCA.

Il ne fait aucun doute qu'Ariana Grande est l'une des plus grandes stars du monde de la musique. Elle a tenu la tête d'affiche à Coachella et dominé les classements de disques cette année. La chanteuse de 26 ans a eu une année chargée et, aujourd'hui, elle peut ajouter un autre accomplissement à sa liste, vu que c'est l'artiste la plus nominée cette année aux People's Choice Awards. On trouve son nom dans les catégories Meilleure chanteuse, Meilleure chanson et Meilleur album de 2019.