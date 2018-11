Il était temps pour Kourtney Kardashian de rompre le pain avec une invitée surprenante.

Malgré un emploi du temps bien chargé, la star de L'incroyable famille Kardashian s'est rendue au restaurant Nobu à Malibu dimanche soir pour dîner avec Scott Disick.

Par un concours de circonstances, Sofia Richie était également présente et prête à partager un repas avec l'ex de son compagnon. Si vous vous attendez à un repas tendu digne d'une émission de télé-réalité, vous serez surpris d'apprendre que ça a été tout le contraire.

"Scott, Sofia et Kourtney ont dîné ensemble à Nobu dimanche et ce fut très amical", a rapporté une source à E! News. "C'est très sérieux entre Scott et Sofia, et Scott a trouvé que c'était important que Sofia et Kourtney aient une interaction et qu'elles se rapprochent."

Notre témoin a ajouté : "Ils ont mis la situation de côté depuis plus d'un an maintenant, et Kourtney est plus ouverte et réceptive à l'idée d'avoir une relation en surface avec Sofia."