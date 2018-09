La vie amoureuse de Kendall reste un peu plus obscure. La jeune femme de 22 ans sortait avec le joueur des 76ers de Philadelphie, Ben Simmons, au début de l'été, mais apparemment leur relation s'est un peu refroidie après leur idylle passionnée de l'été. Une source de E! News avait déclaré : "Elle aime bien Ben, mais elle savait que ça ne serait qu'une aventure. Ils sont tous les deux très pris avec leurs carrières, c'est comme ça. Kendall ne cherche rien de sérieux. Elle s'est amusée avec Ben, mais elle ne s'était pas engagée et elle ne cherche pas de relation exclusive et à long terme."

Plus récemment, on l'a vue avec le frère de Bella et de Gigi Hadid, Anwar. En plus du baiser que Kendall et Anwar se sont échangés à la soirée ICONS, Page Six a rapporté que le couple s'était embrassé à d'autres événements de la Fashion Week. Ils auraient été repérés aux mêmes soirées, ce qui est plutôt logique quand on sait que Kendall est très copine avec les sœur d'Anwar.

Mais ni Kendall ni Anwar ne se pressent de rendre les choses officielles. Selon une source de E! News : "Ce sont de bons amis et parfois, en fonction du temps et de l'endroit, ils sont plus qu'amis. Ils se connaissent depuis toujours et ils sont très à l'aise l'un avec l'autre."

Selon cette source, Kendall et le jeune homme de 19 ans "sont déjà sortis ensemble avant et ils s'éclatent bien ensemble".