Nos cœurs battent la chamade !

Kim Kardashian est non seulement experte en selfies, mais aussi maîtresse dans l'art de prendre d'adorables photos de ses enfants. Agrandissant un peu plus sa collection, Kim a posté une photo sur Twitter et Instagram mardi de deux de ses enfants, Chicago West et Saint West, assis ensemble. Saint porte un T-shirt à imprimé militaire et un short vert clair tandis que Chicago porte une grenouillère couleur pêche et des chaussettes blanchees duveteuses. "Ces deux-là sont inséparables #Chi #Saint", a-t-elle écrit en légende de la photo.

La maman de Chicago, Saint et North West a un penchant pour poster des photos de famille, soit avec ses enfants, soit d'eux en train de se faire des câlins. Sur une photo, Kim câline ses trois enfants et cite les paroles d'une chanson de son mari, Kanye West, dans sa légende avec "Welcome to the good life" (que l'on pourrait traduire par "Bienvenue à la belle vie").