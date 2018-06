En octobre 2016, cinq voleurs ont ligoté et bâillonné Kim et l'ont cambriolée à main armée dans son hôtel privé. Ils sont repartis avec deux téléphones et 11 millions de dollars de bijoux, dont une bague de 4,9 millions de dollars. Kim en est ressortie indemne, mais secouée.

Kim avait déclaré dans un épisode de son émission de télé-réalité en 2017 qu'elle ne comptait pas retourner à Paris avant "peut-être cinq, six, sept ou dix ans".

"Je n'ai aucune envie d'y aller dans un avenir proche", a-t-elle déclaré. "North a un pyjama avec la tour Eiffel dessus et elle me fait : « Maman, tu aimes aller à Paris, non ? » J'ai répondu : « Oui » et elle m'a fait : « Tu vas m'y emmener ? » Et j'ai répondu : « Tu y es déjà allée et on ira un jour. » Ce sera dur, mais je le ferai pour elle."

On ignore si Kim a fait le voyage jusqu'à Paris avec sa fille de 5 ans, North West, et ses autres enfants, son fils de 2 ans, Saint West, et sa fille de 5 mois, Chicago West, cette fois.