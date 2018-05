"On est des êtres humains, on va être sur Terre une courte durée", a partagé Caitlyn. "On va et on vient, et au final, quand tout est terminé, on espère que sa famille sera là."

Caitlyn a un fils de 39 ans, Burt Jenner , et une fille de 37 ans, Cassandra Marino , avec son ex-femme Chrystie Crownover ; des fils, Brandon Jenner , 36 ans, et Brody Jenner , 34 ans avec son ex-femme Linda Thompson , en plus de filles, Kendall Jenner , 22 ans, et Kylie Jenner 20 ans. Elle a joué un rôle très actif dans l'éducation des quatre enfants de Kris et Robert Kardashian , Kim, 37 ans, Kourtney Kardashian , 39 ans, Khloe Kardashian , 33 ans, et Rob Kardashian , 31 ans.

L'athlète olympique de 68 ans a parlé de sa vie privée, de ses opinions politiques controversées et de sa réputation au sein de la communauté transgenre dans une nouvelle interview pour Broadly , menée à l'automne dernier et publiée mardi. Jenner, qui a fait son coming-out en tant que transgenre en 2015, a été en conflit avec son ex-femme Kris Jenner et ses anciens beaux-enfants, y compris Kim Kardashian , qui, comme elle l'a admis en novembre dernier, ne lui parle plus depuis un an. Leurs différends proviennent des allégations faites par Jenner sur Kris dans ses mémoires , The Secrets of My Life.

