"C'est mieux que quand on a eu Saint", a expliqué Kim dans The Ellen DeGeneres Show, ajoutant que North "ne partage pas avec Saint" et qu'elle "parle rarement à Saint".

Saint n'est pas grand frère depuis très longtemps. Kim et son mari, Kanye West , ont eu leur troisième enfant par mère porteuse en janvier. Peu après la naissance, Kim a écrit que Saint et sa grande sœur, North West , étaient "on ne peut plus contents d'avoir une petite sœur" sur son appli.

"Il adore sa petite sœur. Il est tellement gentil avec elle", a-t-elle déclaré à Ellen DeGeneres en avril. "Je dois toujours le surveiller parce qu'il l'étouffe avec sa grosse touffe de cheveux. Il saute dans le berceau... et en général, ses cheveux épais tombent sur le visage du bébé et ça me stresse."

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 31, 2018 at 9:11am PDT

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 22, 2018 at 9:09am PDT

