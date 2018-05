Dans une autre mise à jour de son appli lundi, Khloé a divulgué ses envies de femme post-grossesse. "J'avais dit que la première chose que je mangerais après l'accouchement serait un smoothie, et en fait, j'ai mangé une galette de pommes de terre de chez McDonald's, LOL !", a-t-elle écrit. "Qu'est-ce que je peux dire, si ce n'est que True et moi, on a un sacré appétit !"

M.J. a expliqué que True était le "prénom de mon arrière-grand-père et le deuxième prénom de mon grand-père". Et le prénom "m'est resté pendant toute ma grossesse", a reconnu Khloé, qui a accouché il y a un mois à Cleveland. En fait, c'était "le seul prénom que je n'arrivais pas à me sortir de la tête". Elle adore le fait "que ce soit un prénom de famille" et elle a hâte de retourner à Los Angeles "pour que True puisse enfin rencontrer en personne M.J."

Lundi, au cours d'une mise à jour de son appli , Khloe Kardashian a révélé comment et pourquoi elle a choisi d'appeler sa fille True . "Choisir un prénom pour son enfant est vraiment balèze !", a admis la star de L'incroyable famille Kardashian. "Je savais que je voulais que mon bébé ait un prénom commençant par un « T », alors, un soir où on dînait tous et qu'on réfléchissait à des prénoms, ma g rand-maman M.J. a suggéré True."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕