Durant l'interview de Tristan, le joueur de basket a aussi expliqué les différences entre le fait d'élever une petite fille et le fait d'élever un petit garçon. En décembre 2016, Tristan et son ex Jordan Craig ont eu un fils nommé Prince Thompson .

"Quand je me suis vue sur ces premières photos des paparazzis après mon accouchement, je n'arrivais pas à croire que mon postérieur était aussi gros ! J'ai hâte de retonifier mon corps et de retrouver la forme que j'avais avant", a partagé Khloé sur son site Internet. "Je suis trop contente parce que cette semaine, mon docteur m'a enfin autorisée à reprendre le sport, et je vais avoir un rendez-vous avec le coach Joe !"

Khloé et Tristan n'ont toujours pas posté de photo de leur fille sur les réseaux sociaux. On a toutefois vu des photos de paparazzis de la star de L'incroyable famille Kardashian et de sa fille se promenant dans un parc.

