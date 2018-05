À un moment, Swift a ralenti le rythme et a fait référence au drame interminable avec Kim Kardashian et le rappeur Kanye West. "Vous devez vous demander pourquoi il y a autant de serpents partout, hein ?" a demandé Swift, en parlant du décor de la scène. "Il y a deux ans, quelqu'un m'a traitée de serpent sur les réseaux sociaux, et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et après, un tas de personnes m'ont appelée un tas de choses sur les réseaux sociaux, et j'ai eu des moments de déprime à cause de ça. À un moment, je me suis demandé si j'allais continuer à faire ça."

"Si je dis ça, c'est pour vous expliquer quelque chose. Si quelqu'un se sert de votre nom pour vous harceler sur les réseaux sociaux, même si un tas de gens suivent le mouvement, ne baissez pas les bras. Cela peut vous donner des forces, au contraire", a déclaré la star de la pop sous les applaudissements du public. "Je pense que j'en ai retiré quelque chose de positif, j'ai retenu une leçon très importante que je vous explique sur scène depuis 10 ans mais que je n'ai jamais eu à apprendre moi-même de façon aussi méchante, et cette leçon est liée à la valeur que vous portez à votre réputation. La leçon, c'est que vous ne devriez pas vous inquiéter autant si vous êtes incompris par des gens qui ne vous connaissent pas, tant que les gens qui vous connaissent vous comprennent, les gens qui viennent vous voir, les gens qui vous voient comme un être humain. Alors, merci, merci, merci de prendre le temps de me connaître et de me voir comme un être humain."

Bien que les tensions continuent avec Kim et Kanye, tout semble aller mieux avec son ex-ennemie Katy Perry. Avant le premier concert de Swift, Perry lui a envoyé une vraie branche d'olivier. "Hé, l'amie, j'ai réfléchi aux messages mal interprétés et aux blessures du passé entre nous", a écrit la juge d'American Idol dans une lettre à moitié cachée, ajoutant qu'elle était "profondément désolée" et qu'elle espérait "tourner la page" avec Swift. On dirait que Swift a accepté les excuses de Perry, vu qu'elle a partagé une vidéo de la lettre sur Instagram Stories et qu'elle a dit : "Cela me touche énormément."

