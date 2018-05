La chirurgie esthétique : au cours de son interview avec Harvey Levin de TMZ, Kanye a expliqué comment il a commencé à prendre des opiacées. "J'ai fait de la chirurgie esthétique parce que j'avais envie d'être beau gosse pour vous tous. Je me suis fait faire de la liposuccion parce que je ne voulais pas que vous me traitiez de gros comme vous l'avez fait avec Rob [ Kardashian ] au mariage ce qui fait qu'il est rentré en avion avant que Kim et moi on se marie", a-t-il ajouté. "Je ne voulais pas que vous me traitiez de gros, alors j'ai fait de la liposuccion. J'ai pris des opiacées et j'ai commencé à prendre deux comprimés."

Les rotations à la radio : Kanye a été le premier à admettre qu'il était triste que sa musique ne passe pas plus souvent sur les ondes radio. En même temps, il a plusieurs théories sur la question. "En fait, depuis le moment avec Taylor Swift, ça n'a plus jamais été pareil, le lien avec les radios. C'est comme si à cause d'un pouvoir supérieur, c'est beaucoup plus difficile depuis", a-t-il expliqué. "Et aussi L.A. [ Reid ] qui a quitté Universal, il a «fermé» cette radio. Si vous êtes un musicien et que vous signez avec un gros label, il faut passer à la radio..."

La famille avant tout : bien qu'il n'apparaisse que rarement dans L'incroyable famille Kardashian, Kanye reconnaît, et c'est un thème important dans l'émission de téléréalité, que la famille est toujours sa priorité. "Je suis dans une si bonne situation que je n'ai pas à prendre un travail qui m'oblige à me tenir éloigné de ma femme, mon fils et mes filles, ça n'aurait aucun sens. Pour quoi ? La famille est la chose la plus importante", a-t-il avoué. "J'ai un cousin qui vivait en Floride, j'ai pris l'avion pour venir ici et j'essaie d'être entouré par le maximum de membres de ma famille. C'est une des raisons pour lesquelles Kim ne finira pas dans un hôpital. Sa famille est très proche d'elle."

Tout sur Beyoncé et Jay Z : contrairement aux rumeurs selon lesquelles Kanye et Jay Z sont en froid, Yeezus a expliqué qu'ils s'envoyaient des textos et que tout allait bien. "Je ne l'ai pas vu, mais je le sens, vous voyez ?" Quant à savoir pourquoi l'interprète de "Crazy in Love" et son rappeur de mari ont zappé le mariage des Kimye, Kanye admet que ça le blesse. "Ça m'a fait mal qu'ils ne viennent pas au mariage. Je sais qu'ils traversaient une période particulière, mais quand on fait partie de la famille, on ne rate pas un mariage. Je n'utilise pas cette interview pour dire des choses négatives, mais je dois dire ma vérité", a-t-il précisé. "Je suis passé à autre chose, mais sur le coup, j'étais blessé."

L'attaque à main armée à Paris : en octobre 2016, la vie de Kim Kardashian a changé à jamais après qu'elle se soit retrouvée séquestrée et menacée avec un pistolet dans sa chambre d'hôtel à Paris. Lors de son entretien avec Charlamagne tha God, Kanye a donné son point de vue sur cette série d'événements inoubliables. "Une des choses qu'elle a entendues était qu'ils venaient la voler et qu'ils avaient dû attendre que je parte. Ces gens-là avaient monté leur coup depuis longtemps", a-t-il déclaré. "Alors quand elle est arrivée à Paris seule, ils ont dû se dire que c'était l'occasion. Et puis je suis arrivé en avion le lendemain et ils ont dû se dire qu'il fallait attendre. Et quand je suis parti quelques jours plus tard, j'étais sur scène quand on m'a dit… ta femme a été cambriolée."

