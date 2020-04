Rob avance que Chyna se serait approchée de lui dans la cuisine en tenant une bouteille de champagne et un pistolet enregistré à son nom à lui et qui était chez eux. Elle aurait utilisé son portable pour faire un FaceTime avec un proche, avant que "Chyna ne pointe le pistolet sur moi et ne me menace". Plusieurs minutes plus tard, elle aurait contacté un autre proche avant de pointer l'arme sur sa tête et de le menacer.

L'homme de 33 ans ajoute avoir été de nouveau "attaqué" au cours de la soirée quand Chyna "est arrivée derrière moi avec un chargeur d'iPhone, avant de l'enrouler autour de mon cou et de commencer à m'étrangler avec. À un moment, alors que Chyna m'étranglait avec le chargeur très serré autour de mon cou, j'ai eu la chance de pouvoir le retirer de mon cou".

"Je me suis réfugié dans la chambre parentale et je me suis enfermé", écrit encore Rob.