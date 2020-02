Justin Bieber a prêté sa belle voix au service dominical de Kanye West.

Le chanteur s'est joint à la chorale de la messe pour chanter un titre de Marvin Sapp, "Never Would Have Made It", sous le regard enchanté de la foule. La chanson a été filmée par Kim Kardashian, qui l'a postée pour Instagram. Le chanteur s'est tenu près du piano en sweat rouge, accompagné de North West et son amie Haidyn. La foule l'a encouragé à chaque note exécutée avec brio. Une fois qu'il a terminé sa chanson, il est descendu de la scène ronde et a salué Kanye dans la mer de chanteurs.

Sa prestation a précédé un autre titre de la chorale, qui a interprété une version moderne et plus soft de "The Box" et "Ballin" de Roddy Ricch, mais aussi "Love Come Down", "Jesus Is King" et d'autres titres qui ont fait bouger le public, dont North qui dansait et chantait avec la chorale.