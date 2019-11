"On a déjeuné à la maison, comme si rien n'avait changé, et on n'a pas arrêté de pleurer", a ajouté Kim sur Instagram. "En sortant pour aller chercher nos voitures, j'avais une autre surprise ! J'avais loué toutes les voitures que mes parents ont eues. Certaines étaient garées devant pour qu'on puisse les conduire jusqu'à la maison et les autres étaient garées dans l'allée de la maison, comme mes parents le faisaient à l'époque. J'ai même fait refaire les mêmes plaques d'immatriculation. (Ma mère avait bien une plaque 2 DIE 4 !) On a pris ces voitures jusqu'à la maison et on a revécu notre enfance !"

Kim a reconnu : "Ce fut la meilleure journée de toutes. Je suis très fière d'avoir pu garder une surprise qui a autant de signification pour ma mère et mes sœurs pendant des semaines ! Ce fut le moment le plus spécial et le plus nostalgique de ma vie, et on a ressenti la présence de mon père en train d'apprécier cette journée avec nous !"

La reine des produits de beauté, qui craque rarement devant la caméra, a avoué "s'être contenue et ne pas avoir pleuré de tout le repas, même si j'ai pleuré pendant tous les préparatifs. Mais au final, je suis allée dans mon ancienne salle de bain, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré à chaudes larmes".