Kim Kardashian risque de devoir résister aux tentations culinaires à l'occasion des fêtes de fin d'année.

La star de télé-réalité de 39 ans explique qu'elle a pris du poids depuis un an et qu'elle est déterminée à le perdre. Résultat, elle est allée à la salle de sport samedi soir.

"Bon, on fait une séance de gym avant dîner, ce que je ne fais jamais, mais je me suis dit qu'il fallait s'y mettre tôt ou tard", a déclaré Kim dans une vidéo postée sur sa story Instagram samedi, en évoquant son coach, Melissa Alcantara. "Eh oui, parfois on se laisse aller, et il faut se remotiver, c'est mon cas, et je fais huit kilos de plus qu'il y a un an, un an et demi."

"Pour me sentir bien, je veux vraiment me fixer un objectif en matière de poids, et cela signifie faire du sport à tout prix", a-t-elle ajouté. "Ce sont mes habitudes alimentaires. Je fais du sport, mais c'est ce que je mange. Mais Melissa et moi avons un énorme objectif avant mes 40 ans."

Dimanche matin, Kim était de nouveau à la salle de sport.

"Une séance de sport matinale après une séance nocturne, il n'y a pas mieux !!!", a-t-elle reconnu.

Il y a un an, Kim, qui mesure 1,60 m, déclarait peser 54 kilos, ce qui, à l'époque, commençait à inquiéter ses sœurs Khloe Kardashian et Kendall Jenner, ainsi que leur mère, Kris Jenner.