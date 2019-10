En plus de rencontrer le président arménien, le voyage de Kim et Kourtney s'avère en tout point inoubliable. Lundi, la star de 38 ans a fait baptiser ses trois plus jeunes enfants, Saint, Chicago et Psalm West en la cathédrale Etchmiadzin à Vagharshapat. La fondatrice du site Poosh et ses trois enfants, Mason, Penelope et Reign, ont également assisté à la cérémonie.

"Je me devais d'emmener mes enfants en Arménie... Pouvoir emmener ma sœur Kourtney, qui n'y était jamais allée, et tous nos enfants, et avoir l'occasion de les baptiser hier, en Arménie a énormément de signification", a déclaré Kim à propos de son voyage, lors du 23e congrès mondial de la technologie informatique, où elle était une des conférencières. "On gardera ces souvenirs pour toujours !"

