Bon anniversaire, Sofia Richie !

Le mannequin a eu 21 ans samedi et a fêté ça avec Scott Disick, son compagnon depuis deux ans, Kylie Jenner et leurs amies Anastasia "Stassie" Karanikolaou, Yris Palmer, Victoria Villarroel et Amber Asaly à Las Vegas.

Sofia a démarré les festivités le matin même à Los Angeles, et Scott lui a offert une Aston Martin ! Il ne fait pas les choses à moitié...

Le groupe est ensuite parti en avion pour Sin City, où il a passé l'après-midi au Encore Beach Club du Wynn Las Vegas. Les amis ont ensuite dîné au Cipriani Las Vegas du Wynn Plaza avant de porter un toast avec du Perrier-Jouët. Les danseuses sur place ont célébré Sofia, qui portait pour l'occasion un bikini clouté et une minijupe transparente, avec une pancarte à son nom et d'autres indiquant "21".

Toute la troupe est ensuite partie au XS Nightclub, où The Chainsmokers ont chanté. Vêtue d'une combinaison rose manches longues couverte de strass signée Yousef Al-Jasmi, Sofia est arrivée avec Scott. Elle a été accueillie par les danseuses de l'établissement qui tenaient une bannière "Sofia", ainsi que par des batteurs, avec une pluie de confettis et une pièce montée. Le couple a dansé et a semblé de très bonne humeur. Drew Taggart, de The Chainsmokers, a ensuite demandé à Sofia de le rejoindre sur scène et a demandé au public de lui souhaiter un "Joyeux anniversaire". Ses copines et elle ont été vues en train de danser et de sauter partout sur scène, avant de boire des shots. Scott n'a pas bu de la soirée, a rapporté un témoin à E! News.

Vêtue d'une robe rose en latex, Kylie est arrivée après avant de rejoindre ses copines. À un moment, elle a soulevé Sofia pour la faire tournoyer et lui souhaiter un bon anniversaire.

"Kylie était de très bonne humeur, elle a souri toute la soirée en s'assurant que Sofia s'éclate, elle a dansé avec elle et l'a fait tournoyer dans leur carré VIP", a ajouté notre source à E! News. "Kylie est restée environ 30 minutes avant de repartir, avant le reste du groupe."

"Plus tard dans la soirée, Vinny Guadagnino, de Bienvenue à Jersey Shore, a débarqué et s'est joint aux célébrations", a poursuivi notre source. "À un moment, Sofia et Vinny ont fait un duel de danse dans la cabine du DJ pendant le concert de The Chainsmokers."

Sofia et son groupe sont remontés à bord de leur jet privé vers 4 h du matin, pour un vol d'environ 45 minutes pour revenir à Los Angeles, comme l'a indiqué Sofia dans sa story Instagram.