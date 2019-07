"C'est assurément un régime plus restrictif, mais j'ai découvert qu'une fois les règles de base connues, je les ai suivies strictement et je me suis accrochée", a reconnu Kourtney. "Le plan cette fois est de manger un minimum de glucides et pas de céréales, de haricots ou de légumineuses. Je base mes repas sur des légumes frais et des protéines maigres. Je mange trois repas par jour et sans en-cas si possible."

Dans le cadre de son régime, Kourtney devra aussi éviter l'alcool, les produits transformés, les fruits et le mauvais gras.

Et bien que les débuts soient difficiles, la bloggeuse a assuré ses abonnés qu'avec du soutien et sous l'égide d'un médecin, les résultats en valaient la peine.

"Parfois le régime keto peut causer des maux de tête et un manque d'énergie au début, parce que votre corps est en train de se détoxifier et qu'il s'habitue à cette nouvelle façon de manger. Je suis contente de m'y remettre et de me concentrer sur le keto pour démarrer l'été", a-t-elle partagé. "Je sais qu'une fois que le mois sera passé, je reprendrai sûrement mon mode de vie, surtout l'été avec les enfants. Tout est une question d'équilibre."