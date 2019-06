Khloé a ensuite expliqué tout ce qu'a fait Tristan Thompson pour la convaincre qu'il était célibataire.

"Il m'a supplié de le croire que sa relation était finie depuis longtemps avant qu'on se rencontre", a-t-elle encore écrit. "Il m'a mise en contact avec ses amis les plus proches. Il m'a montré des preuves physiques (des correspondances entre eux deux) et m'a fait écouter des appels avec ses avocats pour me prouver ce qu'il avançait. Ses meilleurs amis, des associés en affaires et même sa mère m'ont dit que son ex et lui étaient séparés avant qu'on se rencontre."

La star de L'incroyable famille Kardashian a précisé que c'était sa version et qu'elle s'excusait si ce qu'avait prétendu Tristan était faux.

"C'est ma vérité ! La vérité à laquelle j'ai cru", a-t-elle ajouté. "Si pour une raison ou une autre, ce n'est en fait PAS la vérité, je suis vraiment et totalement désolée que TRISTAN et ses proches aient pu mentir à ce sujet ! Je prie pour que ma vérité soit la vérité. Dieu sait à quel point je prie, mais à l'instant, je ne sais plus quoi penser. À vrai dire, je suis désolée du plus profond de mon âme ! Je suis désolée pour toute douleur qui ait pu être créée. Aucune femme ne mérite de vivre ça ! C'est MA VÉRITÉ."