"Kim et Kanye sont au courant depuis longtemps et sont très impatients. Il leur restait un embryon mâle et ils sont ravis que ça ait marché", nous avait expliqué une de nos sources. "Kim a toujours voulu quatre enfants et avoir deux filles et deux garçons semble être parfait. Ils ont été très satisfaits de l'expérience la première fois et ils sont reconnaissants d'avoir un autre bébé."

Auront-ils d'autres enfants ? On dirait que quatre, c'est le chiffre final. Comme Kardashian l'a déclaré à Elle en 2018 : "Je ne pense pas que je puisse gérer plus d'enfants que ça. Je suis déjà surchargée. Et je pense qu'il est important, dans un couple, que la maman accorde autant d'attention à son mari qu'aux enfants."

Maintenant, on peut supposer qu'ils concentrent toute leur attention sur leur nouveau-né et son adorable prénom. Félicitations à Kim et Kanye !