Kim Kardashian explique que son quatrième enfant, qu'elle vient d'avoir avec Kanye West, leur second fils, est "le plus calme et le plus tranquille de tous mes bébés pour l'instant".

La star de L'incroyable famille Kardashian a annoncé vendredi que son fils était né grâce à une mère porteuse, comme sa sœur Chicago West, un an. Bien que ni Kim ni Kanye n'ait révélé son prénom, ou une photo de lui, la maman commence à livrer des détails sur l'enfant à mesure que les liens se tissent entre eux. Kim a ainsi tweeté vendredi que le petit garçon était "parfait" et pourrait être le jumeau de Chicago. Dans une interview accordée à E! News, Kris Jenner a acquiescé.

Samedi, Kim a publié de nouvelles photos sur Instagram de sa baby shower sur le thème du CBD et de la méditation organisée le mois dernier, en ajoutant : "On a fêté notre petit garçon il y a environ une semaine et maintenant, il est arrivé ! Il est parfait ! Voici quelques photos de ma baby shower CBD. Je flippais pour rien parce que c'est le plus calme et le plus tranquille de tous mes bébés pour l'instant et tout le monde l'adore."

En plus de Chicago, le nouveau bébé de Kim et Kanye rejoint sa grande sœur, North West, 5 ans, et son frère, Saint West, 3 ans.