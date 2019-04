Kourtney Kardashian et Scott Disick sont peut-être séparés, mais ils sont à jamais liés à leurs trois enfants.

Dans un récent vlog pour le site lifestyle Poosh de Kourtney, les deux ex, qui sont officiellement séparés depuis 2015, ont parlé de la garde partagée de Mason, 9 ans, Penelope, 6 ans, et Reign, 4 ans, et de leur nouvelle vie en tant qu'amis. (Ces derniers temps, Scott est en couple avec Sofia Richie, 20 ans, tandis que Kourtney s'est séparée de Younes Bendjima, 25 ans, l'été dernier.)

"On élève juste nos enfants comme on les aurait élevés, qu'on soit ensemble ou non", a expliqué la star de 35 ans de Flip It Like Disick. "Ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que nos enfants devraient souffrir."

Mais avant d'en arriver là, tout n'a pas été simple. "Le moment le plus dur a été quand on a commencé à être de nouveau en couple chacun de notre côté", a reconnu Kourtney, 40 ans. "Ça a engendré des disputes entre toi et moi sur le fait de présenter nos enfants… Il a fallu suivre une thérapie juste pour pouvoir être capables de communiquer entre nous."