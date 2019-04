"Je passe mes week-ends loin de mes enfants à lire et étudier. Je travaille toute la journée, je mets mes enfants au lit et je passe ma nuit à étudier. Il y a des moments où je me sens dépassée et où je ne me sens plus capable et là, je reçois des encouragements des gens qui m'entourent et me soutiennent", a-t-elle confié. "J'ai changé de numéro de téléphone l'année dernière en m'éloignant de tout le monde parce que je me suis engagée à poursuivre mon rêve : il n'est jamais trop tard pour aller au bout de ses rêves."

"Je veux remercier Van Jones d'avoir cru en moi et de m'avoir présenté Jessica Jackson. Jessica ainsi qu'Erin Haney sont devenues mes mentors et je leur suis très reconnaissante de passer autant de temps avec moi, de croire en moi et de me soutenir dans cette aventure", a précisé Kim. "Cette semaine, j'ai une grosse dissertation à écrire sur les délits dus à des actes de négligence. Souhaitez-moi bonne chance."