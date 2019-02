Les réactions de Khloé et sa famille au scandale d'infidélité de Tristan ont été montrées dans L'incroyable famille Kardashian. Après la diffusion de l'épisode, Khloé a écrit : "J'ai choisi de mettre mes sentiments de côté pour la naissance et d'essayer d'avoir autant d'énergie positive que possible. Ma seule pensée, c'était pour la naissance de ma fille. Je n'allais laisser PERSONNE me distraire et lui donner moins que ce qu'elle mérite. Un amour plein de joie. J'ai choisi d'être mûre et forte pour True."

À travers les hauts et les bas, il y a une chose que les fans n'ont pas pu nier : l'amour et l'affection que Khloé a pour sa fille. Elle a quelques activités professionnelles dans son emploi du temps, mais être maman passe en priorité pour la star de E!.

"Dans les périodes difficiles, j'ai été bénie avec le plus beau des cadeaux, mon adorable bébé True, qui a changé ma vie comme je n'aurais jamais pu l'imaginer", a tweeté Khloé début novembre.

"Khloé adore être maman et tout ce qui va avec", a partagé une source avec E! News en octobre. "Elle adore être avec True, et elle est fascinée par elle... Elle se sent bénie d'être sa maman et l'aime plus que tout au monde."