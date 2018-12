Pyjamas assortis, une Bentley rose et plus : comment les Kardashian-Jenner on fêté Noël

Être une petite souris au Noël des Kardashian-Jenner serait bien amusant !

Lundi soir, Kim Kardashian et Kanye West ont organisé une super fête pour le réveillon de Noël, avec de la neige, des luges, des chants de Noël et plus encore. Quelques heures plus tard, la famille s'est réunie tôt le matin pour ouvrir les cadeaux de Noël et passer du temps ensemble. Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenneret d'autres ont posté des photos et vidéos de leur matin festif.

Pour démarrer, ils étaient tous en pyjamas écossais bleu et vert. Kendall et Jenner ont montré leur chaussons roses Louis Vuitton. Les enfants ont ouvert leurs cadeaux et chacun semblait avoir sa propre petite station de cadeaux dans la maison.

Rob Kardashian a tweeté à propos de la fête mardi et a posté une photo de sa fille, Dream Kardashian. "C'est le meilleur sentiment au monde de voir mon bébé heureux :)", a-t-il écrit.

En dehors de l'énorme fête, la famille a aussi posté la carte de Noël tant attendue lundi, qui devait à l'origine être annulée cette année.