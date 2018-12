Justin Bieber et Hailey Baldwin et d'autres stars fêtent leur premier Noël en tant que couple marié

Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin Bieber ont accueilli un nouveau membre de la famille, juste à temps pour leur premier Noël en tant que couple marié.

Le chanteur et le mannequin ont récemment acquis un chiot, Oscar. Ces derniers jours, ils ont partagé d'adorables photos et vidéos du chien. Hailey en a posté une nouvelle, la montrant câlinant l'adorable toutou, le matin du réveillon de Noël.

Justin et Hailey se sont mariés lors d'une cérémonie-surprise dans un tribunal de New York en septembre, suite à des fiançailles-surprise après un été torride de réconciliation. Ils prévoient un mariage plus grand avec leur famille et leurs amis l'an prochain.

Et avez-vous suivi les Jonas cette saison des fêtes ? Priyanka Chopra et Nick Jonas font la fête depuis un mois, et pour cause : ils se sont mariés dans son Inde natale le 1er décembre... et le 2 décembre, et leurs noces ont eu lieu après des célébrations préliminaires avec leurs proches, et ont été suivies d'autres célébrations !

Les festivités ont continué pour Noël : Priyanka a posté sur sa page Instagram le soir du réveillon une photo festive la montrant avec Nick, deux de ses trois frères, Frankie Jonas et Joe Jonas, sa fiancée Sophie Turner, les parents des frères, Denise Jonas et Kevin Jonas Sr (qui a officié leur mariage chrétien) et la mère de l'actrice, Madhu Chopra.

