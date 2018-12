Kim Kardashian organise une fête spectaculaire de Noël 2018 pour toute la famille : dans les coulisses de la fête

Encore un Noël spectaculaire chez les Kardashian !

Lundi,Kim Kardashian et sa maman, Kris Jenner, ont organisé leur fête familiale annuelle pour le réveillon de Noël, qui s'est tenue pour la première fois dans la villa de Kim et de son mari, Kanye West, près de Los Angeles. Tout était décoré en blanc et ils n'ont pas regardé à la dépense. Le sol était recouvert de neige, et ils avaient fait construire une énorme montagne et un igloo. L'ami de la famille, John Legend, a offert un concert privé aux invités, qui comprenaient Jennifer Lopez et son partenaire, Alex Rodriguez, mais aussi Paris Hilton.

Kim a posté plusieurs photos et vidéos de la fête, dont une vidéo où on la voit avec Kanye West et leurs trois enfants. On y a aussi vu ses amis et des membres de sa famille, comme sa sœur Khloe Kardashian avec son bébé, True Thompson. Kourtney Kardashian, qui venait de rentrer d'un voyage rapide en famille au Mexique, a aussi filmé son plus jeune fils, Reign Disick, au cours de la fête.

Ces décorations très élaborées ne se trouvaient pas qu'à l'extérieur de la maison. Kim a posté plusieurs vidéos de l'intérieur de la maison, montrant des décorations blanches très luxueuses. Elle a appelé cela son "Whoville hivernal blanc."

Découvrez toutes les photos de la fête de Noël 2018 de la famille Kardashian-Jenner.