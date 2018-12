John Legend parle de la cuisine, des traditions et du style des fêtes de Chrissy Teigen

Au cas où vous auriez raté ça, le chanteur EGOT a révélé des tenues épiques durant sa tournée. Du tissu écossais, du velours, du jacquard, des chapeaux en fourrure et des pulls magnifiques.

Au sujet des tenues de sa tournée et de son style des fêtes, il a dit : "On voulait que ce soit rétro. Tout est très nostalgique dans le concert. Ça rappelle l'époque de l'Ed Sullivan Show et de Nat King Cole et d'American Bandstand, une ambiance rétro, parce que tout le concert est comme ça. On voulait que ce soit coloré, festif et fun."

Avec la tradition de la mode si profonde dans sa famille, c'est le moment pour John de partager ses connaissances et son style avec ses enfants, Luna et Miles. Mais vu que Luna n'a que deux ans et Miles, sept mois, ses conseils en matière de style n'ont pas encore pris.

"Ils ne savent pas ce qu'ils font", a-t-il dit avec un grand sourire. "Luna veut juste porter une robe de princesse en permanence. Elle change de robe de princesse deux ou trois fois par jour."

Vu que John est désormais le roi de Noël, techniquement, ça fait de Luna une princesse des fêtes, donc son style est tout à fait adapté.