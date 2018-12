Le frère de Meghan Markle veut que leur famille fracturée "recommence à zéro"

Un autre jour, une autre supplication publique.

Après que le père de Meghan Markle, Thomas Markle, est apparu dans Good Morning Britain sur ITV lundi et l'a suppliée de le contacter (ce qui a mené à une série de tweets critiques de la part de sa sœur, Samantha Markle), le frère aîné de la duchesse de Sussex, Thomas Markle Jr., tente aussi sa chance.

Jusque-là, Meghan a continué d'ignorer leurs appels par le biais des médias.

Mardi, Thomas, un vitrier de 52 ans de Grants Pass dans l'Oregon, a partagé une photo de la carte de Noël qu'il a envoyée à Meghan et au Prince Harry avec DailyMailTV. Il a notamment écrit : "Ce serait bien de réconcilier notre famille pour la nouvelle année. Tu nous manques, on t'aime et on est très fiers de toi." Comme il l'a expliqué dans une interview : "J'envoie délibérément ce nouveau message à Meghan avec une carte de Noël personnalisée lui disant qu'on devrait laisser nos différends de côté et nous souvenir de la famille qu'on avait avant. Je veux lui dire : « Joyeux Noël à toi et Harry, et j'espère que le père Noël va t'apporter tout ce que tu as toujours voulu. »"

Comme son père, Thomas Jr. n'a pas encore reçu de carte de vœux de Meghan cette année.

Et comme tous les autres membres de sa famille immédiate, Thomas Jr. a admis qu'il ne s'attendait pas à avoir des nouvelles de Meghan avant un moment, ou même jamais. "Je serais très surpris si je recevais un appel de Meghan pour Noël ou une carte de Noël, mais ce serait très sympa. Avec tout ce qui s'est passé ces deux dernières années, la nouvelle année est le moment idéal pour un nouveau départ pour elle, pour la famille, pour recommencer à zéro et reprendre contact, pour laisser mon père voir son petit-enfant quand il sera né", a-t-il dit. "Je serais honoré si elle ouvrait sa porte et invitait les Markle à rencontrer leur nouveau parent, le bébé. Ça nous toucherait beaucoup."