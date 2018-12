La réaction de Darren Criss, Awkwafina et d'autres stars à leurs nominations aux SAG Awards 2019

On connaît enfin le nom des nominés aux SAG Awards 2019 !

Awkwafina et Laverne Cox ont annoncé les prétendants de cette année en direct du Pacific Design Center de West Hollywood, mercredi.

A Star Is Born est l'un des films les plus nominés avec quatre mentions, dont Meilleure distribution. Côté séries, La fabuleuse Mme Maisel et Ozark sont données favorites dans la catégorie télé avec quatre nominations chacune. Certaines stars sont même nominées dans des catégories cinéma et télévision. On trouve, par exemple, Emma Stone, dans les catégories Meilleure actrice dans un téléfilm ou une minisérie pour son interprétation dans Maniac, mais aussi Meilleure actrice dans un second rôle pour La Favorite. Amy Adams joue aussi sur les deux tableaux, grâce à son travail dans Sharp Objects et Vice.

Bien entendu, la majorité des stars faisant partie de cette liste ont été ravies d'apprendre leurs nominations. Darren Criss, nominé comme Meilleur acteur dans un téléfilm ou une minisérie pour American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, a appris la nouvelle à son réveil et a partagé une vidéo de sa réaction sur Twitter.

"Waouh ! C'est incroyable d'apprendre ça au réveil", a-t-il déclaré. "C'est très cool. Bonjour au monde entier. J'aimerais remercier mes collègues membres du SAG-AFTRA. Rejoindre ce syndicat, quand on est jeune acteur, c'est un grand saut et la preuve qu'on a accompli quelque chose d'incroyable dans la vie. C'est un vrai honneur d'être reconnu par ses pairs, et je suis fier de faire partie du SAG-AFTRA. Quelle bonne nouvelle, ce matin."