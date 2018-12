Les snobés et les surprises des nominations télé aux SAG Awards 2019 : Ozark favori, pas Pose

Il semblerait que les acteurs adorent Ozark. Vraiment, vraiment. La série dramatique de Netflix a reçu plusieurs nominations pour la 25e édition des Screen Actors Guild Awards.

Avec Game of Thrones, Veep, The Crown et Stranger Things non représentés cette année, de nouvelles séries ont pu recevoir les honneurs. Et si les surprises ne manquent pas, y compris la passion qu'ont les acteurs pour Ozark, un certain nombre de séries a été snobé, à commencer par La fabuleuse Mme Maisel. Une tendance semble se dessiner : si vous êtes un acteur un peu plus âgé dans une série Netflix, vous êtes nominé aux SAG Awards.

Découvrez ici la liste complète des nominés ainsi que les snobés et les surprises des nominations ciné. Sans plus attendre, voici les snobés et surprises des nominations télé aux SAG Awards 2019…