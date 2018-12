Miley Cyrus fume de nouveau du cannabis à cause de sa mère

Après avoir annoncé ne plus vouloir fumer de cannabis, Miley Cyrus a repris sa consommation.

Dans une nouvelle interview accordée au journal The Sun et publiée dimanche, la chanteuse de 26 ans révèle que Mark Ronson, son collaborateur sur la chanson "Nothing Breaks Like a Heart", et elle "fument un peu" de temps en temps et que sa mère est responsable.

"Ma mère est celle qui m'a fait reprendre", déclare-t-elle à la publication. "Quand je bosse, je ne pense pas fonctionner au mieux, de la façon la plus intelligente, la plus consciente, résultat, je ne fume pas."

En mai 2017, dans un entretien avec Billboard, Miley Cyrus avait révélé ne pas avoir consommé de cannabis depuis trois semaines et avait expliqué sa décision d'arrêter "une seconde".

"J'aime m'entourer de gens qui me donnent envie de m'améliorer, d'être plus évoluée, plus ouverte", avait-elle reconnu. "Et j'ai remarqué que ce n'était pas les gens qui étaient défoncés. Je veux être super clean et bien consciente, car je sais exactement où je veux être."