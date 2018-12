Karl Lagerfeld révèle à quel point il est déconnecté de la réalité

Personne n'a jamais accusé Karl Lagerfeld d'être trop modeste.

Dans une interview-fleuve accordée à The Cut, le célèbre styliste de mode nous donne un aperçu de sa vie luxueuse et rappelle, du même coup, aux lecteurs à quel point il est déconnecté du monde moderne.

Par exemple, Lagerfeld déclare que son animal de compagnie ultra-chouchouté, sa chatte Choupette, "adore" les avions privés. "Vous savez, le problème avec les jets privés, même si l'avion est grand, c'est que vous avez beaucoup de monde [à bord], c'est le cauchemar. Plus de trois ou quatre personnes, c'est terminé. Je me souviens quand je suis revenu de Moscou, j'avais amené tous mes assistants, et ça a été le pire vol de tous parce qu'ils n'arrêtaient pas de demander des verres et ceci et cela", a-t-il expliqué. "J'aime dormir en avion. Ou fermer les yeux et me vider l'esprit." Lagerfeld estime que cela fait "20 ans" qu'il n'a pas pris d'avion commercial. "Ils vous prennent en photo avec leurs iPhones...", a expliqué Lagerfeld en parlant du commun des mortels qui joue les paparazzis. "Oh, non, non, non."

Lagerfeld ne conduit plus non plus, car il a eu deux accidents de voiture en s'endormant au volant. "C'est un miracle que je sois encore en vie, je n'ai plus jamais touché à un volant. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère me disait : « N'apprends rien. Il vaut mieux dépendre des autres, parce qu'après, il faut faire des efforts pour pouvoir payer les gens qui font tout pour toi »", a déclaré Lagerfeld en parlant de ne pas pouvoir vivre de façon indépendante, une fois adulte. "Je ne sais pas cuisiner. Je ne sais pas faire un lit", a-t-il ajouté. "Je ne sais faire que des croquis et des collections."