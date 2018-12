Miley Cyrus pose topless pour la promo de son nouveau single, "Nothing Breaks Like a Heart"

Mardi dernier, l'interprète de "Party in the U.S.A." a évoqué avoir eu une drôle de prémonition en écrivant cette chanson. Dans le premier couplet de "Nothing Breaks", elle dit : "Cette maison en flammes / Il n'en reste plus rien / Elle brûle et on le sait bien."

Elle a expliqué à Ryan Seacrest dans son émission de radio On Air With Ryan Seacrest qu'elle était dans un état de "croissance post-traumatique" et non de "stress post-traumatique".

La chanteuse et son compagnon, Liam Hemsworth, ont révélé que leur maison a brûlé dans l'incendie Woolsey qui a détruit une partie de Malibu et d'autres endroits de la Californie du Sud. "Je suis une chanceuse. Mes animaux et l'HOMME DE MA VIE s'en sont sortis indemnes, et c'est tout ce qui compte pour le moment", avait-elle tweeté à l'époque. " Ma maison n'existe plus, mais les souvenirs avec ma famille et mes amis sont toujours là."