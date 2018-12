Les snobés et les surprises des nominations ciné aux Golden Globes 2019 : Ryan Gosling, John Krasinski et Charlize Theron

Ben alors, ils comptent pour du beurre ?

Les nominations aux Golden Globes 2019 ont été dévoilées jeudi matin. Mais Ryan Goslingde First Man - Le premier homme sur la Lune, les acteurs Michael B. Jordan, Chadwick Boseman et le réalisateur Ryan Coogler de Black Panther, John Krasinski de Sans un bruit, et la star des Veuves, l'actrice oscarisée Viola Davisont tous été oubliés, ce qui peut surprendre. Black Panther est nominé dans trois catégories, dont Meilleur film dramatique.

La distribution de Mamma Mia! Here We Go Again a été complètement snobée. Personne, pas même Meryl Streep! L'autre film de l'année d'Amanda Seyfried, Sur le chemin de rédemption, est aussi absent, ainsi que le film d'Ethan Coen et Joel Coen, La Ballade de Buster Scruggs, ou encore Ben Is Back et sa star, Julia Roberts, Hérédité et sa star Toni Collette, Once Upon a Deadpool et sa star Ryan Reynolds, Marie Stuart, Reine d'Écosse et ses stars Saoirse Ronan et Margot Robbieou encore Une femme d'exception et ses stars Felicity Jones, Justin Theroux et Armie Hammer.

Le film Private Life et ses stars, Kathryn Hahn et Paul Giamatti, ont aussi été snobés, bien qu'il ait reçu des critiques très positives. Le remake du Grinch n'a pas vraiment encensé la critique, mais on s'attendait quand même à ce que le film avec Benedict Cumberbatchapparaisse aux Golden Globes. Ainsi que Hugh Jackman avec The Front Runner, mais il n'a pas eu droit à une nomination. Cependant, Cumberbatch est nominé dans la catégorie Meilleur acteur dans un téléfilm ou une minisérie pour Patrick Melrose.