Cardi B et Offset se séparent après un an de mariage

Tout semble fini entre Cardi B et Offset.

Mardi soir, la rappeuse de "Bodak Yellow" s'est connectée sur Instagram pour faire une grande annonce à ses fans.

Tenez-vous bien : la chanteuse nominée aux Grammys et Offset ne sont plus ensemble.

"Alors tout le monde me prend la tête et tout, et ça fait un bail que j'essaie d'arranger les histoires avec le père de mon bébé et on s'entend super bien et on est associés d'affaires aussi", a expliqué Cardi B dans cette vidéo. "C'est toujours vers lui que je me tourne si je veux parler à quelqu'un et on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais ça fait un moment que les choses ne vont plus vraiment entre nous et c'est de la faute à personne."

Elle a ajouté : "On a arrêté d'être amoureux, on n'est plus ensemble. Ça va prendre du temps pour divorcer, mais je garde toujours beaucoup d'amour pour lui parce que c'est le père de ma fille et tout."