Sur le plateau de Captain Marvel avec Brie Larson : le parcours de 9 mois pour faire d'elle une puissante héroïne

La représentation compte beaucoup pour Larson et Captain Marvel lui donnait l'occasion de soutenir cette cause dans un film grand public. "Je connais mes limites — je sais que je suis une fille blanche — et j'essaye de faire mon maximum dans le cadre de mon corps. En grandissant, j'ai remarqué que les films Marvel en particulier avaient beaucoup de signification. Ils disent beaucoup !" a expliqué Larson. "On peut s'amuser et profiter du film, mais on peut aussi en tirer des leçons philosophiques profondes. Cette combinaison est puissante. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose qui était provocateur et divertissant, et qui serait vu dans le monde entier. C'est dingue. L'occasion s'est présentée et je me suis dit : « Je dois répondre à l'appel tout comme Carol le ferait. »"

La distribution comprend des visages familiers comme Clark Gregg dans le rôle de Phil Coulson, Djimon Hinsou dans le rôle de Korath, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Lee Pace dans le rôle de Ronan l'Accusateur ainsi que de nouveaux visages, comme Gemma Chan dans le rôle de Minn-Erva, Lashana Lynch dans le rôle de Maria Rambeau, Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos, Algenis Pérez Soto dans le rôle de Att-Lass et Rune Temte dans le rôle de Bron-Char. Jude Law joue un commandant de la Starforce avec un passé mystérieux, et Annette Bening a un rôle que l'on ignore encore.