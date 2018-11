Will Smith évoque sa relation forte avec son fils Trey, après avoir "lutté pendant des années"

Si Will et Sheree ne sont plus mariés, ils sont très présents dans la vie de la famille de l'autre. Le 16 novembre, Will a posté un hommage à Sheree pour son anniversaire avec une photo des deux parents en train de tenir Trey quand il était bébé. "Bon anniv', @shereezampino. #MeilleureMamandeMonFils ! :-) Je t'adore, Ree-Ree", a-t-il écrit.

Sheree a répondu par des louanges pour Will et Jada. "Ohhhhhhhhh... merci, père de mon fils !!!!!! Moi aussi, je t'adore ! Et merci @treysmith0011 d'être la raison de notre réunion. Et à @jadapinkettsmith d'être une épouse, une mère, une mère supplémentaire et une co-parente compréhensive, fiable, et absolument INCROYABLE !"

Jada et Sheree sont amies maintenant, malgré des débuts difficiles. Les deux femmes ont évoqué leur relation dans un épisode de Red Table Talk, l'émission de Jada, au cours de laquelle elle a reconnu ses erreurs au début de sa relation avec Will. La star de Girls Trip a précisé que Will et elle "n'ont pas eu de liaison pendant qu'il était marié", mais que sa relation avec Jada a commencé après sa séparation avec sa première femme.

"Comme je ne comprenais pas le concept de mariage, je ne comprenais pas le concept de divorce", a reconnu Jada dans l'émission. "Je dirais que j'aurais dû rester en retrait."

Les deux ont fait table rase du passé et leurs deux familles sont désormais très liées. Même au sens littéral du terme. Jada a ainsi révélé que Sheree et elle se tenaient fermement quand Will a sauté d'un hélicoptère au-dessus du Grand Canyon à l'occasion de son 50e anniversaire.