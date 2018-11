Amanda Bynes sans filtre : l'actrice évoque sa toxicomanie, ses tweets bizarres et son "monde sombre et triste"

"Je ne supportais pas mon apparence dans le film et je n'aimais pas ma performance. J'étais absolument persuadée que je devais arrêter la comédie après avoir vu ça. J'étais défoncée au cannabis quand je l'ai vu, mais bizarrement ça a commencé à m'affecter", reconnaît la star, qui a commencé à fumer des joints à l'âge de 16 ans. "Je ne sais pas si c'était une psychose liée à la drogue ou non, mais ça a affecté mon cerveau d'une autre manière que ça affecte les autres. Ça a complètement changé ma perception des choses." Amanda a donc annoncé sa retraite via son compte Twitter à tout juste 24 ans. "Si je voulais prendre ma retraite [comme il le fallait], j'aurais dû le faire via un communiqué de presse, mais je l'ai fait sur Twitter. La classe !" L'actrice reconnaît qu'elle était "défoncée" et qu'elle avait commis une erreur "débile", avant d'ajouter : "J'étais jeune et stupide."

La star, qui déclare ne "jamais avoir apprécié le goût de l'alcool", a fini par s'essayer aux drogues comme la coke et l'ecstasy. "[J'ai essayé] la cocaïne trois fois, mais ça ne m'a jamais fait planer. Je n'ai jamais aimé ça. Ça n'a jamais été ma drogue préférée", révèle Amanda, qui admet "avoir vraiment abusé de l'Adderall". Après avoir pris sa retraite, Bynes a eu l'impression de "ne plus avoir de but dans la vie" et s'est perdue. "J'avais beaucoup de temps et je n'arrêtais pas de me droguer et j'étais stone toute la journée." L'ex-actrice a alors commencé "à traîner avec les mauvaises personnes" et à s'isoler de ses proches. Elle avoue : "J'étais vraiment à fond dans la drogue et c'est devenu un monde vraiment sombre et triste."