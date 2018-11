Taylor Swift partage une grande nouvelle : "Je suis hyper excitée"

(La chanteuse avait retiré sa musique de Spotify en 2014, puis est revenue dans le service de streaming en 2017, la date, par coïncidence, de la sortie de Witness de Katy Perry).

Swift a fait "de chaleureux remerciements" à Scott Borchetta de Big Machine Records "pour avoir cru en moi à 14 ans et pour m'avoir guidée pendant une décennie de travail dont je serai toujours très fière". Swift, qui a fait la transition de la country à la pop en 2014, a ajouté : "Je suis très reconnaissante de pouvoir faire ce que j'adore, surtout avec les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Ce que j'ai eu le plus de chance d'avoir, c'est le dévouement, la confiance et la loyauté des fans qui sont touchés par les mots et les mélodies que j'ai composés. Mon plus grand but à l'avenir, c'est de vous rendre fiers. Je suis très excitée. J'ai hâte de vous montrer ce que je vais faire ensuite."

Dans une déclaration, Grainge a dit : "Peu d'artistes dans l'histoire ont le mélange de Taylor Swift de hits internationaux énormes et de brillance créative. Elle est multitalentueuse, elle peut tout accomplir. J'ai un respect énorme pour Taylor, en particulier pour son utilisation de son influence bien méritée pour promouvoir des changements positifs. Grâce à son engagement envers ses collègues artistes, non seulement voulait-elle s'allier avec une société qui comprenait sa vision créative et avait les ressources et l'expertise pour mener cela à bien de façon globale pour elle, mais elle voulait aussi un partenaire dont le point de vue sur les artistes était similaire au sien. Avec ces convictions partagées, nous pouvons accomplir tant de choses ensemble, et nous tous à UMG sommes très fiers de nous embarquer dans ce prochain chapitre de sa carrière à ses côtés." Lipman, fondateur et PDG de Republic Records, a ajouté : "Taylor a non seulement capturé l'imagination de toute une génération, mais elle a aussi redéfini le paradigme de l'industrie de la musique moderne. Son engagement envers la chanson et la scène lui a valu le respect de ses pairs et de millions de fans de par le monde. Je n'imagine même pas ce que Taylor est capable d'accomplir dans les années à venir, culturellement et créativement. Je suis plus que ravi de créer une alliance avec Republic Records et l'incomparable Taylor Swift."

Swift n'a pas révélé quand elle sortirait son prochain album.

(E! et Universal Music Group font tous deux partie de la famille NBCUniversal.)